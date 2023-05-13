بابل.. اعتقال مخترق "يبيع بيانات المواطنين" عبر السوشيال ميديا

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لـ السومرية نيوز، أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية توصلت لمعلومات دقيقة عن وجود شخص يقوم ببيع معلومات شخصية تعود للمواطنين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".وأضافت، "أجري البحث الفني والاستخباري وتم التوصل الى مكان تواجده في محافظة بابل وألقي القبض عليه بعملية في غاية الدقة والسرعة، وضبط الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض".وأوضحت الوزارة، أن "التحقيقات أشارت إلى أن المعلومات التي كان يبيعها عبارة عن قواعد بيانات دوائر رسمية تتضمن معلومات شخصية للمواطنين حصل عليها عن طريق عمليات الاختراق الغير قانوني، والهدف من ذلك هو للحصول على أموال، واتخذت بحقه كافة الاجراءات القانونية".