اعتقال مبتز هدد فتاة بنشر صورها وآخر سرق 15 مليوناً في بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من مديرية مكافحة إجرام بغداد /مكتب الكاظمية لمكافحة الإجرام تمكنت من الإطاحة بمتهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم تدفع له مبالغ مالية".وأضاف البيان، أن "أقوال المتهم دونت وصدقت قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيف المتهم أصوليا وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات".وتابع: "من جانب آخر قامت قوة من مكتب أبو غريب لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (15 مليون دينار) من داخل دار سكني في قضاء ابي غريب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه إستناداً لأحكام المادة 443 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".