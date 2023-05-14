اجتماع أمني لمكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة.. جملة توصيات

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الشمري ترأس اجتماعاً في دائرة العلاقات والإعلام بالوزارة، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ونقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي وممثلين عن هيئة الإعلام والاتصالات وشبكة الإعلام العراقي واعضاء من لجنتي مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحصر السلاح بيد الدولة".وبحسب البيان، أكد الشمري "ضرورة العمل وفق الخطط المعدة في حملات التوعية والتثقيف والتركيز على الفئات الهشة"، مشدداً على "تواصل الاجتماعات والشروع بهذه الحملات بالتعاون مع باقي مؤسسات الدولة المعنية، وإشراك جميع الجهات الساندة".واستمع وزير الداخلية الى "عدد من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين، إذ خرج المجتمعون بعدد من التوصيات والتعليمات التي من شأنها تطوير الجهد في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وكذلك تسجيل الأسلحة الخفيفة لدى مراكز الشرطة".