ضبط صالة قمار سرية واعتقال مطلوبين في ثلاث محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تواصل العمل لملاحقة المطلوبين بالتركيز على المعلومات الاستخبارية اذا القت مفارز مديرية استخبارات وامن ميسان التابعة الى المديرية ذاتها القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق قضايا ارهابية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة (١/٤) ارهاب، وذلك من خلال تواجده في قضاء العمارة وهو أحدٍ ابرز اهداف المديرية انفا".ومن جهة أخرى، أشار البيان، إلى "تمكن مفارز مديرية استخبارات وامن الديوانية من القاء القبض احد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة الديوانية والمطلوب للقضاء وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات، تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه واحاله الى القضاء".وأتم البيان، أنه "بعد استحصال الموافقات القضائية استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد من ضبط احد الاماكن السرية التي تستخدم بها العاب القمار في منطقة الميدان ببغداد، حيث قامت المفارز بمداهمة المكان والقاء القبض على (٣) متهمين بالجرم المشهود، تم تسليمهم اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص".