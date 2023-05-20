وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بإشراف شخصي مباشر من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي وبعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق من قبل قسم مكافحة الإجرام في الديوانية بمتابعة مدير المكافحة العقيد رائد راضي وضابط التحقيق اعترف احد المتهمين بقتل زوجته بواسطة بندقية كلاشنكوف بسبب خلافات عائلية".وتابع البيان، "علما بأن المتهم الذي القي عليه القبض في وقت سابق من قبل مركز شرطة الدغارة ادعى في بادئ الأمر وفاتها بسبب قيامه ولده الصغير اللعب في السلاح، فيما تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، تمهيدا لاحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".