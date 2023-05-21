الديوانية.. ثلاثة قتلى من عائلة واحدة بنزاع على أرض

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بنزاع على أرض في محافظة الديوانية.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة افراد وهم أب واثنين من أبنائه قتلوا في محافظة الديوانية قضاء الشافعية". وأضاف المصدر أن "سبب القتل نتيجة نزاع على أرض زراعية".