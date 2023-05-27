الاعرجي يتوجه إلى السليمانية لبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الاعرجي، وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة توجه إلى السليمانية على رأس وفد أمني".وأضاف، أن "زيارة الاعرجي تأتي لبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران".