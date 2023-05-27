اعتقال متهمين بسرقة اكثر من 80 مليون دينار في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن استخبرت مفارز قسم مكافحة اجرام البصرة عن وجود حادث سرقة لأحد الدور السكنية في منطقة ياسين خريبط وسرقة مبلغ 80 مليون دينار عراقي، على الفور ولأهمية الموضوع تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات وبعد جهد كبير وبوقت قياسي (12 ساعة) أثمر بالتوصل إلى المتهمين والقبض عليهما وضبط المبلغ المسروق ".واوضحت القيادة انه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما واحالتهما الى القضاء".