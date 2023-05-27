كركوك.. الإطاحة بمطلوبين شاركا بالقتال ضد القوات الأمنية بمعارك التحرير

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، وفي عملتين منفصلتين، القت مفارزنا القبض على متهمين اثنين في محافظة كركوك من الذين شاركوا في مقاتلة القوات الامنية في عمليات التحرير".وأضافت، أن "المتهمين اعترفا بانتمائهم الى داعش الارهابي عام 2014 واشتراكهما في العملية المذكورة مرتدين الزي القندهاري اضافة الى اشتراكهما بالبحث عن افراد القوات الامنية في نقاط التفتيش التابعة لعناصر داعش الارهابي قبل أيام التحرير".وأشار البيان الى، أن "هذه المعلومات جاءت من خلال تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية، وتم تدوين اقوال المتهمين ابتدائياً وصُدقت قضائياً وسينال المجرمين جزائهما العادل".