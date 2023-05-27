الأمن يعتقل شخصاً مجد حزب البعث جنوبي العراق

وقال مسؤول اعلام قيادة شرطة البصرة العقيد علي شياع المالكي، لـ السومرية نيوز، إن "حسب تعليمات وزير الداخلية، شرعت قيادة شرطة البصرة في مكافحة أصحاب المحتوى الهابط، وهي مستمرة بهذا الشأن".وأضاف المالكي، أنه "بعد ظهور شاب في مقطة مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمجد حزب البعث، تم القبض عليه وتوقيفه وفق المادة التاسعة من قانون حظر حزب البعث والجماعات المتطرفة المرقم 32 لسنة 2016".