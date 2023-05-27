الإطاحة بمتهمين بتجارة المواد الكيمائية الخطرة والغش الصناعي في بغداد والبصرة

وذكر بيان للجهاز، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "من خلال المتابعة المستمرة وتكثيف الجهد الاستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني بالاشتراك مع باقي الأجهزة الأمنية في قاطع المسؤولية من ضبط نحو (٢٥٠) طناً من المواد الكيمائية الخطرة وأخرى منتهية الصلاحية داخل مخزن في محافظة البصرة والقبض على متهمين إثنين من جنسيات أجنبية يمارسان عمليات الغش التجاري وتغيير علامات وتأريخ صلاحية المواد، فضلاً عن ضبط مواد كيمائية خطرة على شكل حبيبات موضوعة في حاوية كبيرة تقدر بـ (٢٥) طناً بعد محاولة نقلها من شمال البصرة إلى حقول الرميلة النفطية بدون موافقات أصولية".وأشار البيان إلى "ضبط مخزن تجاري يحتوي مستلزمات طبية ومواد تجميل منتهية الصلاحية في إحدى مناطق غربي بغداد والقبض على رجل وزوجته بتهمة ممارستهما الغش الصناعي بالجرم المشهود حيث يقومان بإعادة تعبئة تلك المواد بأغلفة جديدة وبيعها على المواطنين".وأضاف الجهاز، أنه "دونت أقوال المتهمين أصولياً وأحيلوا مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".