في السليمانية.. الأعرجي يبحث إجراءات المحضر الأمني بين العراق وإيران

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، أجرى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، زيارة إلى السليمانية، على رأس وفد من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية".وأضاف: "كان في استقبال الأعرجي والوفد المرافق له في مطار السليمانية، وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، الذي توجه من أربيل إلى السليمانية، ومديرو الأجهزة الأمنية في الإقليم ".واشار المكتب الإعلامي الى انه "عقد اجتماع مشترك، استكمالا للاجتماع الأول في أربيل، وقدم خلاله وزير داخلية الإقليم عرضا عن الإجراءات التي اتخذها الإقليم، كما قدم مديرو الأجهزة الأمنية إيجازا عن كل الأعمال المتعلقة ببنود المحضر الأمني بين العراق وإيران".وبين ان "وزير داخلية الإقليم جدد التأكيد على الالتزام بالاتفاق الذي عقدته الحكومة مع الجانب الإيراني".وأجرى الوفد أيضا، زيارة إلى رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني في السليمانية، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية، فضلا عن التأكيد على استمرار التعاون بين المركز والإقليم، لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد".كما نقل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، تحيات رئيس مجلس الوزراء إلى جميع أبناء الإقليم".