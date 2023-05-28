بوقت قياسي.. القبض على منفذي جريمة قتل مواطن في كركوك

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمتابعة ميدانية حثيثة، بشأن حادثة مقتل المواطن (آرام عاصي) في محافظة كركوك، تمكنت مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن وقوة أمنية مشتركة من إلقاء القبض على منفذي جريمة القتل في كركوك".وأضافت، أن "ذلك جاء بعد تشكيل فريق عمل بإشراف قائد عمليات كركوك وبرئاسة قائد شرطة كركوك ومديرية استخبارات وأمن كركوك، التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، ومديرية مكافحة الإجرام، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة إرهاب السليمانية، حيث تمكنت القوة آنفاً من إلقاء القبض على منفذي الجريمة وضبط العجلات والأسلحة المستخدمة في عملية تنفيذها، وبوقت قياسي لم يتجاوز الساعات".ولفتت إلى، أن "ذلك جاء بعد جمع المعلومات الاستخبارية ومقاطعتها والتوصل إلى مكان تواجد الجناة عن طريق الجهد الفني تحديداً في أطراف ناحية الملتقى بمحافظة كركوك".