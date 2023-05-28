خلال 4 ساعات.. الإطاحة بمنفذ جريمتي خطف وقتل في البصرة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "على ضوء معلومات استخبارية دقيقة لقسم قيادة عمليات البصرة التابع الى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من لواء مغاوير القيادة وقوة من الفوج الاول لواء الثامن والتسعين وبعد البحث والتفتيش والمطاردة، تم إلقاء القبض على متهم خلال (4 ساعات) بعدما قام بعملية خطف وقتل للمجني عليه الذي كان يعمل موظف في شركة نفط الجنوب".واوضح، ان "الجاني، أطلق النار على المختطف واصابته بأربع اطلاقات نارية بمسدس نوع ansar مما أدى إلى قتله بالقرب من جسر سيد نور في منطقة الضواعن التابعة إلى ناحية النشوة قضاء الدير"، مؤكدا "تسليمه إلى جهة الطلب اصولياً".