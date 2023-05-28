عملا بالتفخيخ والقنص.. الإطاحة بإرهابيين "خطرين" في نينوى

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً الى المعلومات الاستخبارية الدقيقة، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبعملية أمنية استمرت عدة أيام من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين بعد استدراجهما من إحدى دول الجوار في محافظة نينوى".وأضاف، أن "أحد الإرهابيين عمل قناصاً والآخر في التسليح والتفخيخ إبان عمليات التحرير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإحالتهما الى القضاء لينالا جزاءهما العادل".