ضبط مخدرات وأسلحة واعتدة في ثلاثة أقضية ميسانية

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قطعات من لواء المشاة السابع والتسعين تمكنت من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة ومصادرة كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في اقضية المجر والقلعة والكحلاء".وأشار البيان إلى أن "الواجبات منفصلة نفذت في تلك المناطق بهدف توفير الحماية اللازمة للمواطنين"، مبيناً انه "تم تسليم المتهم والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".