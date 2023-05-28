نتائج المرحلة الخامسة من عمليات "سيوف الحق"

وذكر بيان للخلية، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية استمرار الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة وبعد الصولات المتواصلة للأبطال في قواتنا المسلحة وبإشراف قيادة العمليات المشتركة في مختلف قواطع المسؤولية، نفذت قوات الجيش العراقي والبيشمركة ووزارة الداخلية والحشد الشعبي بإسناد من القوة الجوية وطيران الجيش والمفارز الفنية من مديرية الاستخبارات العسكرية والصنوف الساندة والخدمية الأخرى وبحضور رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وعدد من القادة والآمرين، وعلى مدار يومي 27-28 ايار الجاري، المرحلة الخامسة من عمليات سيوف الحق، شملت المناطق ذات الاهتمام المشترك بين المركز والإقليم، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة في ديالى وطوز خرماتو وكركوك".وتضمنت النتائج، وفق البيان، "العثور على (43) وكراً للإرهابيين و(3) أنفاق و( 11) عبوة ناسفة و( 5) قنبرة هاون 82 ملم و(4) قنابر 60 ملم وتدمير نقطة رصد، فضلاً عن ضبط (3) دراجات نارية وعجلة، وكمية من أواني الطبخ والمفروشات".وأكدت الخلية، أنه "ستواصل قطعاتنا الأمنية المختصة وبشكل مكثف عملها الميداني في جميع قواطع المسؤولية ولن تتهاون في لجم الإرهابيين وتدمير أوكارهم، فعين الله ترعاكم يا رجال العراق ودعاء الأمهات يرافق خطواتكم على تربة هذا الوطن الطاهر".