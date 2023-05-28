ضبط أطنان من الكبريت مخزنة قرب مناطق سكنية في البصرة

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جهاز المخابرات في البصرة وبالاشتراك مع مديرية الجريمة المنظمة في المحافظة ومديرية البيئة تم ضبط الاف الاطنان من مادة الكبريت".وأشار إلى أن "هذه الأطنان مخزونة قرب مناطق سكنية وبطريقة مخالفة لشروط السلامة والبيئة وتحت اشعة الشمس وبشكل عشوائي".