بحوزته 80 ألف دولار.. اعتقال المتهم الرئيسي والمخطط لسرقة مليار دينار بالمثنى

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، تمكنت مفارزنا، وبالتعاون مع هيئة النزاهة، وبعملية نوعية استندت الى متابعة ميدانية وفنية من القبض على المتهم الرئيسي والمخطط لعملية السطو المسلح مع أحد المتهمين في العاصمة بغداد".وأضافت، أن "المتهم قام مع مجموعته بسرقة مبلغ قدره مليار دينار عراقي من أحد الدور في محافظ المثنى"، مبينة أنه "تم ضبط مبلغ قدره 80 ألف دولار امريكي مع عجلة نوع جي كلاس تم شرائها من قبل المتهم مع مبلغ بالدينار العراقي".وأشار البيان الى، أن "المتهم الأخر ضبط بحوزته مبلغ 50 ألف دولار امريكي وعجلة نوع رانج روفر تم شرائها أيضاً".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما".