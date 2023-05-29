ساوموا ضحيتهم مقابل 50 مليوناً.. تفكيك شبكة ابتزاز بينها نساء في ذي قار

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا في محافظة ذي قار تمكنت وبعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة، من الإطاحة بثلاثة مبتزين (رجل وامرأتين) ساوموا ضحيتهم للحصول على مبلغ (٥٠) مليون دينار مقابل عدم نشر مقطع فيديوي له على مواقع التواصل".وأضاف البيان، أن "المتهمين جرى إحالتهم بعد تدوين إفاداتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".