اعتقال 3 متهمين بالقتل العمد والسرقة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين المطلوبين للقضاء، حيث تمكّنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 405 (قتل عمد) في منطقة (نادي الفروسية)".وأشارت الى ان "قوة من اللواء الخامس شرطة اتحادية بإسناد الجهد الاستخباري، ألقت القبض على متهم لحيازة سلاح غير مرخص (مسدس) في منطقة (السلاميات)".وأضافت انه "ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثامن، تم إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام جريمة (التزوير) في منطقة (الشالجية)".ولفتت الى ان "المتهمين تمت إحالتهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".