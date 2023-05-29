إحباط تهريب 3 عجلات مخالفة والقبض على سائقِيها ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكّنت قوة من اللواء الثامن عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بإسناد مفارز الجهد الاستخباري، بكمين محكم، من إحباط محاولة لتهريب 3 عجلات محمّلة بمادة الحديد السكراب بعجلات نوع (مارسيدس اكتروس)".وأشارت القيادة الى ان "مفارزنا تمكنت من القبض على سائقِيها في منطقة (مدينة الصدر)".وأضافت ان " المتهمين تمت إحالتهم مع العجلات والمواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".