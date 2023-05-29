القبض على 5 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "أسفرت الجهود الأمنية لقوات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين للقضاء، عن تمكن قطعات الفرقة الخامسة في جانب الرصافة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما مطلوب وفق أحكام المادة 432 (تهديد) في منطقة (الشعب) وآخر بتهمة السرقة في منطقة (حي أور)، كما تمكّنت قوة من اللواء الخامس بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية، من إلقاء القبض على 3 متهمين طرفي مشاجرة في منطقة (الشعلة)، وضبط بحوزتهم 5 بنادق كلاشنكوف، ومسدس".وأضافت، انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".