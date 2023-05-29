بحوزته كمية كبيرة من "الكريستال".. القبض على تاجر مخدرات في كركوك

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في تكثيف الجهود لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم ، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من ابطال مكافحة مخدرات كركوك بالتنسيق واشتراك الأجهزة الامنية المختصة في محافظة كركوك، من القاء القبض على تاجر مخدرات خطر بحوزته كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة كركوك بالجرم المشهود".وأضافت: "تبين من خلال التحقيق بأنه متهم بقضايا تحقيقية اخرى تتعلق بجريمة المخدرات وسرقة اسلحة ، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وتم ايداعه التوقيف بموجب قرار قضائي لينال جزاءه العادل".