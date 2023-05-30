البصرة.. أجنبي يحاول تهريب أكثر من 37 ألف دولار والأمن يُطيح به

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مركز شرطة كمرك مطار البصرة، تمكنت من ضبط مسافر أجنبي بحوزته مبلغ مالي قدره (37500$) ألف دولار امريكي".وأضافت، أن "الأموال كانت مخبأة داخل امتعته، ويروم تهريبها خارج البلاد".