الإطاحة بتاجري مخدرات جنوبي العراق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع، ألقت القبض على احد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة الاسكان الصناعي، إذ ضبط بحوزته مواد مخدرة مختلفة تم مصادرتها واحاله المتهم الى القضاء".وأشارت إلى "تمكن مفارز مديرية استخبارات وامن المثنى التابعة الى المديرية ذاتها القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق المادة (٢٨) مخدرات، وذلك من خلال تواجده في قضاء الرميثة - محافظة المثنى، حيث اتخذ كافة الاجراءات القانونية بحقه واحالة الى الجهات المختصة".