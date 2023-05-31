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الإطاحة بإرهابي في السليمانية وتاجر بالقطع الاثرية ببغداد
أمن
2023-05-31 | 02:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
313 مشاهدة
السومرية نيوز – امن
أعلنت مديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الأربعاء، الإطاحة بأحد العناصر الارهابية في محافظة السليمانية والقبض على متهم يتاجر بالقطع الاثرية وضبط منفذ يقوم بعمليات غسيل الاموال في العاصمة بغداد.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بواجبات منفصلة المديرية العامة للاستخبارات والامن تطيح باحد العناصر الارهابية في السليمانية وتلقي القبض على متهم يتاجر بالقطع الاثرية وضبط منفذ يقوم بعمليات غسيل الاموال في العاصمة بغداد.
وأشارت الى انه "من خلال التنسيق العالي والمشترك مع القوات الامنية في اقليم كردستان القت مفارز مديرية استخبارات وامن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق احكام المادة (١/٤) إرهاب الصادرة من محكمة التحقيق المركزية، إذ جاء القبض من خلال تواجده في محافظة السليمانية وبالتنسيق مع جهاز اقليم اسايش كردستان، اذ تم تسليمه الى الجهات القضائية المختصة".
وعلى صعيدا اخر، اضافت المديرية ان "مفارزنا تمكنت من الاطاحة باحد تجار الاثار، حيث تم ضبط بالجرم المشهود اثناء قيامة بعملية بيع قطعتين اثرية في منطقة الاعظمية ببغداد، وقد جرى تسليم المتهم مع المضبوطات اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص".
ومن جهة أخرى، لفتت المديرية الى ان "بعد استحصال الموافقات القضائية استطاعت مفارز المديرية انفا من ضبط منفذ يقوم بعمليات التحويلات الماليه المشبوه وعمليات غسيل الاموال في منطقة الكرادة، حيث القت المفارز القبض على متهمين اثنين داخل المنفذ اثناء عملية المداهمة".
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