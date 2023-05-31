اعتقال سبعينية بتهمة ممارسة السحر والشعوذة في السليمانية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من القبض على سيدة تبلغ من العمر 79 عاما بتهمة السحر وخداع المواطنين".وأضاف البيان، أن "عملية القبض جاءت بناء على شكوى مواطن وبعد تلقي قرار قاضي التحقيق، ألقى قسم شرطة أزمر القبض على المشتبه بها التي قامت بخداع المواطنين وممارسة السحر".وتابعت، "وخلال عملية التوقيف وبعد تفتيش منزل المتهمة، تم ضبط عدد كبير من الوثائق والطلاسم الخاصة بأعمال الشعوذة والسحر".