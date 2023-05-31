الشمري يصل طهران لبحث امن الحدود ومكافحة المخدرات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري وصل، إلى طهران على رأس وفد أمني ضم وكيل الاستخبارات وقائد قوات الحدود ومدير مكافحة المخدرات ومدير الأحوال المدنية والجوازات والاقامة"، مبينة أن "وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي وعدد من القادة الامنيين والعسكريين في الجمهورية الاسلامية الايرانية كانوا في استقبال الوفد".وأضافت أن "الوفد سيجري مباحثات مهمة مع الجانب الايراني تتعلق بامن الحدود المشتركة بين البلدين ومكافحة المخدرات والقضايا الخاصة بالاقامة وسمات الدخول بين مواطني البلدين".