اثناء محاولتهم بيع أعضاء بـ50 مليونا.. الإطاحة بشبكة للاتجار بالبشر بالأنبار

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملياتها الامنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة والتي تتاجر بالبشر والاعضاء البشرية، وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من أربعة اشخاص يرومون بيع(كلى) مقابل مبلغ مالي مقداره (50) مليون دينار عراقي، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من ابطال وكالة الاستخبارات من الجريمة المنظمة الانبار، واستدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود وافشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي".وأضافت، انه "تم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/اولا وثانيا وسادسا من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات".