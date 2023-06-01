بغداد.. اعتقال 19 متهماً وضبط اسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الْمَفَارِز الْمُشْتَرَكَةِ في قيادة عمليات بغداد والمنتشرة فـي جانبي الكرخ والرصافة مـن خـلال نصب السيطرات المفاجئة، تمكنت من القاء القبض على 19 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بحيازة الاسلحة والاعتدة غير المرخصة واخرين بتجارة وترويج المواد المخدرة".وأشارت الى انه "ضبط بحوزة البعض منهم كمية مـــن مــادة الكريستال واجهزة تعاطيها وحبوب مخدرة مختلفة الأنواع، بالإضافة الى مصادرة عشرة مسدسات، وبندقية واحدة، وكمية من العتاد، ومخازن فارغة، فيما تم ضبط عدد من العجلات المخالفة للضوابط".وأتم البيان: "جرى إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".