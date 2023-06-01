ضبط 6 شاحنات "مُخالفة" بكمرك المنطقة الوسطى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى، تمكن من ضبط 6 شاحنات تحمل (اعلاف ومنظفات ومعمل كونكريت وطباخات) مخالفة لضوابط وشروط الاستيراد".واشارت الى ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".