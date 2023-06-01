خلال 24 ساعة.. اعتقال متهم بتسليب عجلة وقتل صاحبها في البصرة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن وجود عجلة متروكة ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة السويب، على الفور تم تشكيل فريق عمل من مركز الشرطة وبعد البحث والتحري تم التوصل الى المتهم وتمكنت القوة من القاء القبض عليه وضبط بحوزته مسدس".وأشارت الى انه "بعد التحقيق معه اعترف صراحتاً بعد سؤاله عن عائديه العجلة بانها تعود الى المجنى عليه (ع ن) وانه قام بقتله واخذها منه بواسطة المسدس المضبوط بحوزته".وأضافت ان "المتهم تم تصديق أقواله قضائيا وتم توقيفه وفق احكام المادة 406/1 من قانون العقوبات العراقي".