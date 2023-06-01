ميسان.. اعتقال 4 متهمين باستخدام "المتفجرات" لاستهداف محطات الوقود وابتزاز المواطنين

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نتيجة متابعة لأنشطة العناصر الارهابية التي ترعب المواطنين وتقوم بابتزازهم ماديا مستخدمة اساليب اجرامية خطيرة، تمكنت مفارزنا من القبض على اربعة متهمين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب في محافظة ميسان بعمليات وقضايا منفصلة".وأضافت، أن "المتهمين استهدفوا دور مواطنين ومحطات للوقود ومحال باستخدام الرمانات اليدوية والعبوات وإطلاق النار والغرض من ذلك ابتزازهم ماليا واخذ الاتاوات".وأتم البيان: "جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اصوليا بحقهم".