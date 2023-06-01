ضربة كبيرة لمهربي النفط.. العثور على وكر لتهريب المشتقات بنينوى

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية، أن "مفارز مديرية شرطة الطاقة المتمثلة باللواء الثامن وبالتنسيق مع مفارز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب تمكنت من العثور على وكراً لتهريب المشتقات النفطية بداخله على خزان حديد سعة (45 طناً) عدد (8) وخزان سعة (30 طناً) عدد (1) تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية وخزانات حديد صغيرة عدد (2) فارغة ومولدات للكهرباء مختلفة الأحجام عدد (5) وماطور سحب وتفريغ "روبن" عدد (2) ومضبوطات أخرى".وأضافت، أن "مفارز سيطرة شرطة نفط النصر التابعة للواء شرطة الطاقة الأول، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلته المعدة للتهريب بمحافظة نينوى".وتابعت الوزارة، أنه "تم التحرز على المضبوطات وإيداع المتهم التوقيف وحجز العجلة تمهيداً لإكمال الإجراءات التحقيقية وعرضها على قاضي التحقيق المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".