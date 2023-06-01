الامن والدفاع النيابية: ليس هناك قواعد امريكية داخل العراق

وقال اليساري في حديث لبرنامج "علنا" الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "القوات الامريكية لا تمتلك قواعد عسكرية في العراق وانما لديهم خبراء ومستشارين موجودين في قواعد الجيش العراقي ولا يوجد قطعات قتالية للجيش الامريكي في العراق ولن نسمح بوجود قواعد عسكرية أمريكية".وأضاف: "حلف الناتو لا توجد فائدة حقيقية من وجودهم في العراق لأنهم لا يقدمون دعما ماديا او اسلحة للجيش وللقوات الأمنية وانما يقتصر دورهم على الاستشارة وبالأغلب تكون سياسية ودورهم استشاري فقط ولن نسمح بأكثر من ذلك".وأشار اليساري الى ان "العلاقة مع الإقليم جيدة ومتواصلة بشكل جيد من حيث الإجراءات الأمنية"، مشيرا الى انه "يتم العمل على توحيد البيانات المرورية وبيانات المطلوبين"، موضحا انه "يتم تحديث البيانات الأمنية بشكل يومي بين المركز والاقليم".