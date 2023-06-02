طائرات الـ F16 تنفذ ضربة جوية ناجحة في حمرين.. هذه نتائجها (فيديو)

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة عناصر داعش الارهابية، ووفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".وأضاف البيان ان "الضربة اسفرت عن قتل عدد من الارهابيين وتدمير اوكار ومضافات كانت تستخدمها هذه المجموعة الإرهابية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً ".