مقتل ثلاثة ارهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في كركوك

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقواتِ المسلحة محمد شياع السوداني خلال زيارته يوم أمس لأبطال جهازِ مكافحةِ الإرهاب بتنفيذ عمليات نوعية مباغتة وسريعة وبأشراف مباشر لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي، تمكن جهازُ مكافحةِ الإرهاب وبكمين محكم من قتل ثلاثة ارهابيين من عصابات داعش الإرهابي".وأشار الى ان" الإرهابيين كانوا يرتدون أحزمة ناسفة في جبال حمرين بمحافظة كركوك".