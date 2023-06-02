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الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامياً لـ"داعش" في الانبار

أمن

2023-06-02 | 15:46
الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامياً لـ&quot;داعش&quot; في الانبار
819 مشاهدة

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، الإطاحة بإرهابي كان يعمل إعلامياً لعصابات داعش في محافظة الانبار.

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية وجهود استخبارية متميزة لقسم قيادة عمليات الجزيرة ومتابعة من قبل شعبة الفرقة السابعة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللواء التاسع والعشرين تم نصب كمين محكم في ناحية المحمدي، اسفر عن القاء القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 ارهاب في قضاء هيت".

وأشار البيان إلى أن الإرهابي "كان يعمل اعلامياً في عصابات داعش الإرهابية، وقد جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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