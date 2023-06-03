ضبط 4 آلاف علبة مشروبات كحولية في بغداد

السومرية نيوز – امن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، ضبط شحنة من المشروبات الكحولية في نقطة التفتيش ضمن منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنّ "العاملين على أجهزة فحص المركبات ضمن مديرية مكافحة المتفجرات في سيطرة الشعب عثروا على (4000) كارتون مشروبات كحولية مهربة داخل عجلتين حمل".



وأضاف البيان، أفراد أجهزة الفحص "سلموا الشحنة إلى الجهات المختصة".