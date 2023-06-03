بحوزتهم مخدرات.. اعتقال 6 أجانب بينهم امرأة على الحدود العراقية

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية شرطة الكمارك في قيادة قوات الحدود تمكنت وخلال عمليات منفصلة، من ضبط 6 متهمين أجانب بينهم امرأة وبحوزتهم مواد مخدرة مختلفة في منافذ زرباطية، الشيب، المنذرية، الشلامجة".وأضافت، أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".