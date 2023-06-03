جاءوا من بغداد بذريعة السياحة.. اعتقال عصابة سرقت 50 مليوناً في السليمانية

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية أمن غرب السليمانية، ألقت القبض على ثلاثة متهمين بسرقة أكثر من (خمسين) مليون دينار".واضافت، "نتيجة للجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية ممتلكات المواطنين، قامت قوات مديرية أمن غرب السليمانية باعتقال ثلاثة من المشتبه بهم من العاصمة بغداد وهم من مواليد 1971 و1977 و1998، بتهمة سرقة مبلغ (56) ستة وخمسون مليون دينار".وأشار البيان الى، أن "جميع المشتبه بهم من سكان بغداد، وانتقلوا إلى السليمانية لأغراض السياحة"، مبينة أن "التحقيق في قضاياهم لا يزال مستمراً".