بيان رسمي عن ضربة كركوك: دمرت وكراً وقتلت إرهابيين

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انفاذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وتأكيداً لأوامر قيادة العمليات المشتركة في استمرار الجهد الاستخباري الدقيق والتعامل الفوري مع أي معلومات تصل إليهم بشكل مباشر، وبعد أن تمكنت قواتنا المسلحة خلال ٢٤ ساعة من قتل ١٠ إرهابيين، توالت الضربات الجوية الموجعة في عموم قواطع العمليات حيث تمكن صقور الجو الأبطال وبمعلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، من استهداف وكر للإرهابيين في وادي شاي أسفرت عن تدمير الوكر وقتل من بداخله من عناصر إرهابية".وأتم البيان، ان "العمل الأمني متواصل في جميع قواطع المسؤولية وسترى عصابات داعش الإرهابية المنهزمة مصيرها المحتوم على يد الشجعان في قواتنا المسلحة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، بان "معلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية، نفذ سلاح الجو العراقي ضربتين جويتين في وادي الشاي بمحافظة كركوك".