بينها إحالة 133 شخصاً للمحاكم.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/5/27 ولغاية 2023/6/3 تمثلت بـ :ــ واجبات مراكز الشرطة 2058ـ القبض على مطلقي العيارات النارية 23ـ احالة متهمين الى المحاكم 133ـ مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 28ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 8ـ واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 632ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 736ـ مضاهات طبعات الاصابع 40ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 484ـ عدد طالبي النجدة 716ـ فض مشاجرات 720ـ ضبط عجلات مطلوبة 48ـ نقل حالات انسانية 35ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 11ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 154ـ طبع لوحات السيارات 8332ـ اصدار اجازات السوق 17819ـ اصدار سنوية السيارات 24690