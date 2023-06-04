اعتقال 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهد الأمني لقطعات اللواء العشرون الفرقة الخامسة شرطة اتحادية وضمن قاطع المسؤولية في حي الزهور ببغداد أسفر عن القاء القبض على 3 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات".وأضافت: "تم ذلك خلال تنفيذ الممارسات الأمنية بنصب السيطرات والتفتيش المناطقي، حيث ضبط بحوزة المتهمين اكياس صغيرة من مادة الكريستال المخدرة، امبولات مختلفة للتعاطي، ميزان الكتروني، هيتر، قداحات، بالإضافة الى ضبط دراجة نارية مسروقة ".وأتم البيان: "جرى إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".