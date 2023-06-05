بحوزته رمانة يدوية.. اعتقال متهم تجاوز على مفرزة امنية بالبصرة

السومرية نيوز - امن



أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الاثنين، القبض على متهم بحوزته رمانة يدوية حاول التجاوز على مفرزة امنية في حي الرافدين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة الجمهورية تمكنت من القاء القبض على متهم ضبط بحوزته رمانة يدوية بعد تجاوزه على احدى المفارز الامنية المشتركة في حي الرافدين".



وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل".