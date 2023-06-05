للاطلاع على المستجدات الأمنية.. يارالله يصل إلى صلاح الدين

السومرية نيوز – أمن



وصل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الاثنين، لقاطع عمليات صلاح الدين برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "يارالله، وصل إلى قاطع عمليات صلاح الدين برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية".



وأضافت، أن "الزيارة تأتي للاطلاع على أخر المستجدات الأمنية".