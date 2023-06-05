صولة أمنية تنتهي باعتقال 17 متهماً في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الجهد الأمني والمتابعة الدقيقة لقطعات الفرقة الاولى شرطة اتحادية أسفر وضمن قواطع مسؤوليتها في جانب الرصافة ببغداد عن تمكن قوة من اللواء الرابع من القبض على متهمين اثنين أحدهما مطلوب وفق أحكام المادة (406 قتل) وبحوزتهِ مادة مخدرة (كرستال) يُقّدر وزنها ب(5)غرام في منطقة الزعفرانية وآخر بتهمة (التهديد) في منطقة جسر ديالى".وأضاف، أن "قوة من اللواء الاول تمكّنت وأثناء نصب سيطرة مفاجئة من القاء القبض على متهمين اثنين قاموا بإطلاق العيارات النارية في الهواء اثناء قيادتهما لدراجة نارية (تك تك) بعد مطاردتهما لعدم امتثالهم للسيطرة وضبط بحوزتِهما بندقية كلاشنكوف في منطقة الكمالية".من جانب اخر، "تمكنت قوة من اللواء الثاني من القاء القبض على متهمين (أطراف مشاجرة) مع عجلة أجرة في منطقة النهروان".وفي السياق ذاتهِ، "تمكنت قوة من اللواء الرابع من القاء القبض على طَرفّي مشاجرة بحوزة احدِهما بندقية كلاشنكوف، اصاب بها الطرف الثاني باطلاقات نارية في يده اليمنى، تم على اثرها نقله إلى المستشفى في منطقة جسر ديالى".في حين، "تمكنت قوة من اللواء الثالث وبإسناد الجهد الاستخباري، من القاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة (٢٢ق. ع تنفيذ) في منطقة الكرادة وسط بغداد".وعلى صعيد متصل، "تمكنت قوة من اللواء الثاني وبعملية أمنية نوعية وبالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من القاء القبض على ثلاثة متهمين وبحوزتهم مسدس مسروق نوع كلوك في منطقة المدائن جنوب بغداد".ولفت البيان الى أن "المتهمين كافة، أحيلوا مع المضبوطات اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".