اعتقال "متسول" يضايق المارّة ويسرقهم في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تواصل جهودها برصد ومتابعة الظواهر الاجتماعية المنافية للعادات والتقاليد على مواقع التواصل الاجتماعي وبناء على معلومات دقيقه، القت مفارز وكالة الاستخبارات القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو على أحدى القنوات الفضائية يقوم بالتسول والسرقة ومضايقة المواطنين الامنين ضمن مناطق الكرادة وشارع وحدائق ابو نواس".