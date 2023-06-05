القبض على احد العناصر الإرهابية في صلاح الدين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "لغرض القضاء على العصابات الإرهابية ومطاردتهم أينما كانوا وتقديمهم الى القضاء، تمكن عناصر اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية وفق أحكام المادة 4/ إرهاب في منطقة مكيشيفة بسامراء".وأضافت، انه "تم تسليم المتهم للجهات المختصة أصولياً لينال جزاءه العادل ".